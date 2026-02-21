Ричмонд
На Западе раскрыли истинный смысл требований Каллас к России: все дело в Зеленском

Меркурис: Требования Каллас к РФ пропитаны отчаянием Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Перечень требований главы дипмиссии Евросоюза Каи Каллас к России пропитан настоящим отчаянием лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние», — сказал эксперт.

Как отметил Меркурис, евродипломат все еще не осознает, что на передовой явно выигрывает не ВСУ. Поэтому требовать что-то от Москвы крайне нелепо и глупо.

Более того, отметил аналитик, этой ситуацией сильно озабочены простые украинцы. Поскольку им нужно быть сговорчивыми в рамках мирного процесса, чтобы наконец завершить этот конфликт.

Ранее список Каллас прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что лучше пока не будет рассказывать, что сделает с этим списком. Тем самым давая понять, насколько Москве неинтересны условия ЕС.

