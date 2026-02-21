Перечень требований главы дипмиссии Евросоюза Каи Каллас к России пропитан настоящим отчаянием лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние», — сказал эксперт.
Как отметил Меркурис, евродипломат все еще не осознает, что на передовой явно выигрывает не ВСУ. Поэтому требовать что-то от Москвы крайне нелепо и глупо.
Более того, отметил аналитик, этой ситуацией сильно озабочены простые украинцы. Поскольку им нужно быть сговорчивыми в рамках мирного процесса, чтобы наконец завершить этот конфликт.
Ранее список Каллас прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что лучше пока не будет рассказывать, что сделает с этим списком. Тем самым давая понять, насколько Москве неинтересны условия ЕС.