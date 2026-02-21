Ричмонд
Трамп заявил, что он не достоин попасть в рай

Президент США Трамп опять высказался на тему жизни после смерти, по его словам, он уверен, что не попадет в рай, потому что не достоин этого.

Президент США Дональд Трамп опять размышлял о жизни после смерти, на этот раз — во время выступления в Риме, штат Джорджия, материал из Metro перевел aif.ru.

«Не думаю, что попаду в рай. Я недостоин рая. У меня ничего не получится. Я надеюсь, что у меня получится, но, честно говоря, сомневаюсь. У многих из вас получится, я не уверен», — заявил американский лидер.

Автор материала подчеркивает, что Трамп часто рассуждает о рае. Как он сам заявлял, он любит «пошутить» и «посарказмировать» на данную тему.

В прошлый раз глава США высказывался о своем попадании на небеса в августе 2025 года, после переговоров России и Украины. Он заявлял, что если сможет спасти людей от гибели, то попадет в рай.

Напомним, ранее среди американцев опять разгорелись слухи о плохом здоровье президента. Волна обсуждений поднялась после публикации фотографии его лодыжек, по мнению комментаторов, они выглядели слишком опухшими.

