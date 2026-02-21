Меркурис: Слова Каллас о «требованиях» к РФ пропитаны слезами Зеленского

«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
По словам Меркуриса, Каллас не понимает, что обстановка на фронте не играет на руку ВСУ, и в такой ситуации «требовать» что-то от России глупо.
Ранее желание Каи Каллас выставить России требования на переговорах прокомментировали немецкие СМИ. По мнению авторов публикации Junge Welt, полиция ЕС касательно урегулирования является «капитуляцией», и РФ не допустит его к диалогу.
