Российские подразделения в ходе комбинированной атаки поразили казармы операторов БПЛА, принадлежащих 225-му отдельному штурмовому полку вооруженных сил Украины. По предварительным данным, в результате точного попадания противник понес не только технические, но и серьезные имиджевые потери.
«На сумском направлении комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го ошп ВСУ в районе н. п. Писаревка», — сообщил представитель российских силовых структур в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что факт поражения цели подтвержден данными объективного контроля.
В свою очередь РИА Новости, также со ссылкой на преставителя российских силовых структур, уточняет, что в числе прочих российских бойцы «ликвидировали “медийных” боевиков», которые активно участвовали в информационной пропаганде противника. Также подтверждены значительные потери среди рядового личного состава подразделения.
Ранее стало известно, что подразделения группировки «Север» ведут активные действия на данном участке фронта, продвинувшись сразу на девяти участках в Сумском районе. По данным Министерства обороны РФ, за прошедшую неделю общие потери противника на этом направлении превысили 1310 военнослужащих и 94 автомобиля. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить 12 орудий полевой артиллерии и 24 склада с боеприпасами.
