Irish Star: племянница Трампа раскрыла тайну болезни президента

Племянница президента США Дональда Трампа, Мэри Трамп, в очередной раз заявила, что у американского лидера «когнитивные проблемы» и объяснила, почему на его руке периодически может появляться синяк, материал из Irish Star перевел aif.ru.
Стоит отметить, что Мэри часто открыто критикует своего дядю. В этот раз она на своем YouTube-канале предположила, что президент может страдать болезнью Альцгеймера, так как у их семьи есть склонность к ней. У деда, по словам Мэри, наблюдались такие же симптомы, как у Дональда.
Также женщина заявила, что синяки на тыльной стороне ладоней Трампа указывают на то, что он принимает «мощное лекарство от болезни Альцгеймера», которое ему «вводят в руку».
«Конечно, мы можем видеть происходящее своими глазами, независимо от того, готов ли режим Трампа поверить нам на слово. Он страдает от приступов афазии (нарушения речи). Он спит днём. Это плохой знак. Иногда он, исходя из моего личного опыта общения с дедушкой, вызывает сильную тревогу. У него часто бывает такой взгляд, будто он не понимает, где находится и с кем. Так что есть множество свидетельств того, что он находится в упадке — физическом, психологическом и когнитивном», — заявила Мэри.
Отец Мэри — Фред Трамп-младший, он является старшим братом президента, отец мужчин и дедушка Мэри — Фред Трамп-старший. По словам женщины, у дедушки развилась болезнь Альцгеймера в 80 лет.
Напомним, ранее американская пресса неоднократно делала снимки якобы спящего Трампа, а также его синяков на руках, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция, а некоторые эксперты заявляли, что он перенес инсульт. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).
