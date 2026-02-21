Irish Star: племянница Трампа раскрыла тайну болезни президента

«Конечно, мы можем видеть происходящее своими глазами, независимо от того, готов ли режим Трампа поверить нам на слово. Он страдает от приступов афазии (нарушения речи). Он спит днём. Это плохой знак. Иногда он, исходя из моего личного опыта общения с дедушкой, вызывает сильную тревогу. У него часто бывает такой взгляд, будто он не понимает, где находится и с кем. Так что есть множество свидетельств того, что он находится в упадке — физическом, психологическом и когнитивном», — заявила Мэри.