JW: требования ЕС к РФ не позволят ему получить место на переговорах по Украине

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Список требований к России со стороны Европейского союза (ЕС), составленный главой евродипломатии Каей Каллас, не сможет повлиять на позицию Москвы по вопросу участия ЕС в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразила газета Junge Welt (JW).

Источник: Reuters

В материале говорится, что такие требования к России, как многократное уменьшение численности войск, скорее от «требование безоговорочной капитуляции», и на базе подобного невозможно выстроить диалог, благодаря которому ЕС получит место за столом переговоров по Украине, особенно при неимении у Брюсселя инструментов для давления на Москву.

Издание подчеркивает, что антироссийские санкции причинили больше вреда самому ЕС, чем России.

10 февраля Кая Каллас заявила, что у ЕС есть собственный перечень требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

