В материале говорится, что такие требования к России, как многократное уменьшение численности войск, скорее от «требование безоговорочной капитуляции», и на базе подобного невозможно выстроить диалог, благодаря которому ЕС получит место за столом переговоров по Украине, особенно при неимении у Брюсселя инструментов для давления на Москву.
Издание подчеркивает, что антироссийские санкции причинили больше вреда самому ЕС, чем России.
10 февраля Кая Каллас заявила, что у ЕС есть собственный перечень требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине.