JW: требования ЕС к РФ не позволят ему получить место на переговорах по Украине

В материале говорится, что такие требования к России, как многократное уменьшение численности войск, скорее от «требование безоговорочной капитуляции», и на базе подобного невозможно выстроить диалог, благодаря которому ЕС получит место за столом переговоров по Украине, особенно при неимении у Брюсселя инструментов для давления на Москву.