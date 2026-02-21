Ричмонд
Российский посол сказал о потенциале сотрудничества с североамериканской страной

Российский посол Николай Софинский заявил, что РФ и Мексика в условиях санкций и давления со стороны США полностью сохранили потенциал сотрудничества, сообщает РИА «Новости».

Как сказал посол, потенциал сотрудничества "при благоприятных обстоятельствах всегда может быть реактивирован.

Также Софинский рассказал о принципиальной установке России, которая состоит в том, что государство открыто к тому уровню сотрудничества с Мексикой, к которому та будет готова.

Мексика удерживает второе место среди стран Латинской Америки по объему товарооборота с Россией.

