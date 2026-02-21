«Конкурентоспособность Германии терпит крах из-за нехватки энергетического сотрудничества с Россией», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Он приложил к публикации график изменения конкурентности немецкой промышленности, на котором наблюдается последовательный спад.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.