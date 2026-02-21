Володин: в России за год установили 22 млн самозапретов на кредит

Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа свидетельствует о его эффективности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, этот инструмент позволяет гражданам защитить себя от мошеннических действий и избежать оформления кредитов на свое имя обманным путем.
«22 млн самозапретов на кредит установили россияне за почти год действия закона», — сообщил председатель Госдумы в своем Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря принятым мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%, а общий объем средств, похищенных у граждан, уменьшился на 8%.
По данным Вячеслава Володина, чаще всего механизм самозапрета используют граждане в возрасте 35−45, 45−55 и 55−65 лет.
