Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин: в России за год установили 22 млн самозапретов на кредит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что механизм самозапрета на кредиты помог россиянам защититься от мошенников, снизив случаи кредитного мошенничества на 40%.

Источник: Аргументы и факты

Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа свидетельствует о его эффективности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, этот инструмент позволяет гражданам защитить себя от мошеннических действий и избежать оформления кредитов на свое имя обманным путем.

«22 млн самозапретов на кредит установили россияне за почти год действия закона», — сообщил председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Он отметил, что благодаря принятым мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%, а общий объем средств, похищенных у граждан, уменьшился на 8%.

По данным Вячеслава Володина, чаще всего механизм самозапрета используют граждане в возрасте 35−45, 45−55 и 55−65 лет.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что российская система предоставления государственных услуг значительно превосходит европейскую.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше