США заранее не уведомили короля Карла III о связях принца Эндрю с Эпштейном

Напомним, экс-принца Йоркского задержали 19 февраля и доставили для допроса в полицию. Брата британского короля Карла III заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, Эндрю фигурирует в расследовании, связанном с ввозом в Британию женщин с целью их сексуальной эксплуатации. В 2019 году экс-принц отказался от выполнения государственных обязанностей из-за скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.