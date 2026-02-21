США заранее не уведомили короля Карла III о связях принца Эндрю с Эпштейном

США заранее не предупреждали королевскую семью Великобритании о наличии материалов о экс-принце Эндрю в последней партии файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.
Несмотря на налаженные каналы взаимодействия между Белым домом и Букингемским дворцом, американская сторона не предоставила сведений о содержании публикаций Министерства юстиции США.
Авторы статьи отмечают, что брат короля Карла III вводил в заблуждение как общественность, так и членов своей семьи относительно продолжительности «дружбы с Эпштейном». При этом члены семьи из‑за любви к нему долгое время принимали его версию событий.
Напомним, экс-принца Йоркского задержали 19 февраля и доставили для допроса в полицию. Брата британского короля Карла III заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, Эндрю фигурирует в расследовании, связанном с ввозом в Британию женщин с целью их сексуальной эксплуатации. В 2019 году экс-принц отказался от выполнения государственных обязанностей из-за скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее сообщалось, что девять полицейских управлений Великобритании приступили к проверке материалов, касающихся предполагаемых связей членов королевской семьи с финансистом Джеффри Эпштейном.