Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заранее не уведомили короля Карла III о связях принца Эндрю с Эпштейном

США заранее не предупреждали королевскую семью Великобритании о наличии материалов о экс-принце Эндрю в последней партии файлов по делу Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

США заранее не предупреждали королевскую семью Великобритании о наличии материалов о экс-принце Эндрю в последней партии файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Несмотря на налаженные каналы взаимодействия между Белым домом и Букингемским дворцом, американская сторона не предоставила сведений о содержании публикаций Министерства юстиции США.

Авторы статьи отмечают, что брат короля Карла III вводил в заблуждение как общественность, так и членов своей семьи относительно продолжительности «дружбы с Эпштейном». При этом члены семьи из‑за любви к нему долгое время принимали его версию событий.

Напомним, экс-принца Йоркского задержали 19 февраля и доставили для допроса в полицию. Брата британского короля Карла III заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, Эндрю фигурирует в расследовании, связанном с ввозом в Британию женщин с целью их сексуальной эксплуатации. В 2019 году экс-принц отказался от выполнения государственных обязанностей из-за скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее сообщалось, что девять полицейских управлений Великобритании приступили к проверке материалов, касающихся предполагаемых связей членов королевской семьи с финансистом Джеффри Эпштейном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше