«Общественное»: в Сумах прогремел взрыв

Украинская телекомпания «Общественное» заявила, что в городе Сумы был слышен взрыв.
Издание не привело подробностей.
Как следует из информации украинского профильного ведомства, в части Сумской области работают сирены воздушной тревоги.
