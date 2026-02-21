Единственная просьба к Ельцину: Степашин раскрыл тайну Путина из 90-х

Как отметил Степашин, за этими поездками скрывался тяжелый личный труд, не имевший отношения к политике. Когда Ельцин спросил Путина, зачем ему нужны еженедельные поездки, тот признался в тяжелой болезни отца и необходимости бывать у него каждые выходные.