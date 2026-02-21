Ричмонд
Единственная просьба к Ельцину: Степашин раскрыл тайну Путина из 90-х

В 1998 году, возглавив Федеральную службу безопасности, Владимир Путин обратился к Борису Ельцину с единственной личной просьбой — разрешить ему еженедельные поездки в Санкт-Петербург для ухода за тяжелобольным отцом.

В 1998 году, возглавив Федеральную службу безопасности, Владимир Путин обратился к Борису Ельцину с единственной личной просьбой — разрешить ему еженедельные поездки в Санкт-Петербург для ухода за тяжелобольным отцом. Об этой неизвестной детали биографии главы государства в интервью ТАСС рассказал председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ… единственное, о чем он попросил президента Ельцина: чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — поведал собеседник агентства.

По словам Степашина, который в тот период поддерживал с будущим президентом близкие отношения, Ельцин поначалу был озадачен необходимостью регулярных отлучек руководителя спецслужбы.

Как отметил Степашин, за этими поездками скрывался тяжелый личный труд, не имевший отношения к политике. Когда Ельцин спросил Путина, зачем ему нужны еженедельные поездки, тот признался в тяжелой болезни отца и необходимости бывать у него каждые выходные.

«Он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня», — объяснил Степашин. Он подчеркнул, что это было прямым свидетельством личных качеств Путина.

Напомним, что Владимир Спиридонович Путин скончался в 1999 году в возрасте 88 лет.

