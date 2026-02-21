Ричмонд
Востоковед Багдасаров: США готовы к атаке на Иран, но ждут подходящий момент

США готовятся к удару по Ирану, но сейчас неподходящее время. Оптимальный период — после 21−22 марта, когда завершатся Рамадан и праздник Науруз. Удар во время священных дней лишит американцев поддержки внутри Ирана, а для смены режима она критически важна. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Сёмен Багдасаров.

Источник: Life.ru

Цель атаки — не ядерная программа, а свержение действующей власти, приводит тезис востоковеда радио «Комсомольская правда». США и Израиль планируют комбинированные удары: по ракетным базам для ослабления обороны и по центрам управления для облегчения внутренних протестов.

Эксперт прогнозирует продолжительную гражданскую войну в Иране. По замыслу западных стран, к власти должна вернуться династия Пехлеви, но её представитель — слабая фигура и долго удержаться не сможет.

Неутешительные прогнозы эксперты дают и о будущем Украины. Страна неизбежно теряет ресурсы и людей. По мнению политологов, с таким успехом через десять лет Украина перестанет существовать.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах

