Востоковед Багдасаров: США готовы к атаке на Иран, но ждут подходящий момент

США готовятся к удару по Ирану, но сейчас неподходящее время. Оптимальный период — после 21−22 марта, когда завершатся Рамадан и праздник Науруз. Удар во время священных дней лишит американцев поддержки внутри Ирана, а для смены режима она критически важна. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Сёмен Багдасаров.