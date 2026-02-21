Цель атаки — не ядерная программа, а свержение действующей власти, приводит тезис востоковеда радио «Комсомольская правда». США и Израиль планируют комбинированные удары: по ракетным базам для ослабления обороны и по центрам управления для облегчения внутренних протестов.
Эксперт прогнозирует продолжительную гражданскую войну в Иране. По замыслу западных стран, к власти должна вернуться династия Пехлеви, но её представитель — слабая фигура и долго удержаться не сможет.
Неутешительные прогнозы эксперты дают и о будущем Украины. Страна неизбежно теряет ресурсы и людей. По мнению политологов, с таким успехом через десять лет Украина перестанет существовать. Прогноз об исчезновение Украины читайте в материале Life.ru.
