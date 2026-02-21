Конкурентоспособность Германии падает из-за отказа сотрудничать с Россией в энергетике. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он опубликовал соответствующий комментарий в соцсети X. Публикацию российский политик сопроводил графиком динамики конкурентоспособности промышленного сектора Германии с 2000 по 2025 год. На нем показано, что положение ФРГ ухудшается.
«Конкурентоспособность Германии падает из-за отсутствия сотрудничества с Россией в области энергетики», — написал Дмитриев у себя в соцсетях на английском языке.
Немногим ранее Дмитриев высказался о санкциях против России. Он подчеркнул, что подобная политика наносит ущерб самим инициаторам рестрикций. В качестве подтверждения глава РФПИ упомянул значительные потери, которые уже понес американский бизнес.