Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командиры ВСУ до смерти замучили бразильского наёмника под Харьковом

Бразильский наёмник, служивший в подразделениях ВСУ, скончался после жестокого обращения со стороны командования. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наёмник из Бразилии», — говорится в сообщении.

Смерть иностранного бойца произошла в подразделениях иностранных наёмников Главного управления разведки Украины, действующих в Харьковская область. В этих подразделениях регулярно применяются пытки, избиения, а также имитации утопления.

Ранее в Киеве разгорелся скандал вокруг методов «воспитания» в подразделениях Главное управление разведки Украины. Бразильский наёмник был жестоко убит по приказу командования после того, как вернулся в часть в состоянии алкогольного опьянения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.