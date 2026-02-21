«Самое подходящее время»: в Финляндии экстренно обратились к Киеву

Ранее западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский тайно обсуждал с окружением проработку планов продолжать боевые действия еще три года. Эксперты предполагают, что расчет Киева строится на том, чтобы дождаться ухода Дональда Трампа с поста президента США в надежде, что в Белый дом придет сторонник Украины. При этом в окружении Зеленского эти сведения отрицают. Сам Зеленский продолжает настаивать на встрече лидеров, чтобы там решить самые сложные вопросы мирного соглашения.