Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X описал мрачную картину происходящего на Украине. Он предрек резкое ухудшение ситуации, если Киев примет решение продолжать боевые действия, игнорируя мирные предложения, которые лежат на столе переговоров в Женеве. В этой связи он дал совет украинским властям немедленно договориться о мире с Москвой.
«Будущее Украины выглядит совсем удручающим», — написал Мема.
Автор также обратил внимание, что сейчас «может быть самое подходящее время», чтобы без промедления заключить мир.
Ранее западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский тайно обсуждал с окружением проработку планов продолжать боевые действия еще три года. Эксперты предполагают, что расчет Киева строится на том, чтобы дождаться ухода Дональда Трампа с поста президента США в надежде, что в Белый дом придет сторонник Украины. При этом в окружении Зеленского эти сведения отрицают. Сам Зеленский продолжает настаивать на встрече лидеров, чтобы там решить самые сложные вопросы мирного соглашения.
