Названо имя нового ректора УрФУ

Ранее кандидатуру Обабкова поддержал наблюдательный совет университета. Предыдущий ректор Виктор Кокшаров, возглавлявший вуз с момента его основания в 2010 году, в июле 2025 года был утвержден в должности президента университета.
По данным источников, приставку «и. о.» у нового руководителя планировали снять ещё месяц назад — к Татьяниному дню, когда в университете открывали вторую очередь кампуса. Однако в этот период в УрФУ прошли следственные действия, обыски у президента УрФУ, у ряда сотрудников вуза и кадровое решение было отложено.
Илья Обабков окончил УГТУ-УПИ в 1998 году по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию. Имеет степень кандидата технических наук. C 2005 года он заведует кафедрой интеллектуальных информационных технологий. ИРИТ-РТФ Илья Обабков возглавил в 2018 году. За время работы на должности директора института активно представлял УрФУ на различных конференциях, посвященных развитию технологий, кибербезопасности. В самом ИРИТ-РТФ под его управлением стали внедрять IT-инструменты для обучения студентов.
Источники ЕАН считают, что за назначением Обабкова может стоять экс-министр образования Свердловской области и бывший проректор УрФУ, а ныне помощник министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова Александр Соболев. Работая проректором, Соболев планировал кардинально реформировать университет. Но из-за интриг был вынужден оставить должность и переехать в столицу, где до 2018 года руководил департаментом госполитики в сфере высшего образования в Минобразования РФ, пока ведомство не было разделено на две отдельные структуры.