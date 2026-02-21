Названо имя нового ректора УрФУ

Источники ЕАН считают, что за назначением Обабкова может стоять экс-министр образования Свердловской области и бывший проректор УрФУ, а ныне помощник министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова Александр Соболев. Работая проректором, Соболев планировал кардинально реформировать университет. Но из-за интриг был вынужден оставить должность и переехать в столицу, где до 2018 года руководил департаментом госполитики в сфере высшего образования в Минобразования РФ, пока ведомство не было разделено на две отдельные структуры.