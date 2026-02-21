Глава Минэнерго Молдовы отправляется в США: что в повестке

Молдавский министр примет участие в саммите Transatlantic Gas Security Summit, запланированном на 24 февраля и посвященном энергетическому сотрудничеству между США и Европой.
На встрече также будет присутствовать гендиректор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль-Юргенсен. Дискуссии будут посвящены перспективам долгосрочных трансатлантических энергетических отношений, снижению рисков поставок, финансированию энергетических проектов, роли сжиженного природного газа, а также влиянию новых технологий и искусственного интеллекта на энергетический сектор.
Дорин Жунгиету проведет дискуссии в Министерстве финансов США с представителями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в том числе с Сарой Таннхаузер, о международных санкционных режимах и их влиянии на молдавский энергетический сектор.
Молдавский министр также проведет встречи с представителями Всемирного банка. Обсуждения будут касаться финансирования стратегических проектов, включая строительство теплоэлектроцентралей мощностью 55 МВт в муниципии Кишинев.
В повестку визита включено и обсуждение проекта линии электропередачи Страшены-Гутинаш, реализуемого в рамках стратегического партнерства с США. Министр проведет консультации с представителями компании Black & Veatch, которая разрабатывает технико-экономическое обоснование. Проект рассматривается как ключевой для укрепления взаимоподключения энергетической системы Республики Молдова с европейской.
В ходе визита Дорин Жунгиету проведет встречи и с членами Конгресса США, а также с представителями Госдепартамента. Будут обсуждаться приоритеты двустороннего сотрудничества и американская поддержка реформ в энергетическом секторе Республики Молдова.
Важным пунктом повестки является развитие Вертикального газового коридора — регионального проекта, призванного повысить энергетическую безопасность и снизить зависимость от единственных источников энергии.
Визит в Соединенные Штаты проходит на фоне усилий властей РМ по интеграции национальной энергетической системы в европейский рынок и укреплению энергетической независимости страны за счет инвестиций, взаимоподключений и международных стратегических партнерств.