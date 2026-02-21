Генконсул РФ на Шпицбергене предостерег Осло и НАТО от милитаризации архипелага

В настоящий момент норвежский Лонгйир и российский Баренцбург почти не взаимодействуют друг с другом из-за присоединения Норвегии к санкциям против РФ. Норвежский губернатор лишь время от времени посещает Баренцбург для разговора с его жителями. WSJ отметила, что владельцы местного ресторана морепродуктов даже попытались выкинуть подаренный жителями Баренцбурга мраморный бюст Владимира Ленина, но не смогли его переместить и в итоге завесили украинским флагом.