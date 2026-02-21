Он призвал Норвегию и НАТО избежать «шагов к интеграции архипелага в свое военное планирование» и подчеркнул, что Россия заслужила право находиться на Шпицбергене благодаря своему вкладу в его исследование.
По информации газеты, власти Норвегии из-за роста напряженности вокруг Гренландии и ухудшения отношений с Россией усиливают военное присутствие на архипелаге, увеличивая количество морских патрулей, ужесточая правила для въезда иностранцев и проведения исследований. Среди жителей также растут опасения из-за заявлений президента США Дональда Трампа относительно будущего Гренландии и якобы усиления военного присутствия России в Арктике.
В настоящий момент норвежский Лонгйир и российский Баренцбург почти не взаимодействуют друг с другом из-за присоединения Норвегии к санкциям против РФ. Норвежский губернатор лишь время от времени посещает Баренцбург для разговора с его жителями. WSJ отметила, что владельцы местного ресторана морепродуктов даже попытались выкинуть подаренный жителями Баренцбурга мраморный бюст Владимира Ленина, но не смогли его переместить и в итоге завесили украинским флагом.
В марте 2025 года силы НАТО провели тренировочные мероприятия на архипелаге, официально представленные как отработка спасательных операций.