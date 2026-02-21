Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсул РФ на Шпицбергене предостерег Осло и НАТО от милитаризации архипелага

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Все участники Шпицбергенского трактата должны уважать его положения о демилитаризации архипелага. Об этом заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило в комментарии для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

Он призвал Норвегию и НАТО избежать «шагов к интеграции архипелага в свое военное планирование» и подчеркнул, что Россия заслужила право находиться на Шпицбергене благодаря своему вкладу в его исследование.

По информации газеты, власти Норвегии из-за роста напряженности вокруг Гренландии и ухудшения отношений с Россией усиливают военное присутствие на архипелаге, увеличивая количество морских патрулей, ужесточая правила для въезда иностранцев и проведения исследований. Среди жителей также растут опасения из-за заявлений президента США Дональда Трампа относительно будущего Гренландии и якобы усиления военного присутствия России в Арктике.

В настоящий момент норвежский Лонгйир и российский Баренцбург почти не взаимодействуют друг с другом из-за присоединения Норвегии к санкциям против РФ. Норвежский губернатор лишь время от времени посещает Баренцбург для разговора с его жителями. WSJ отметила, что владельцы местного ресторана морепродуктов даже попытались выкинуть подаренный жителями Баренцбурга мраморный бюст Владимира Ленина, но не смогли его переместить и в итоге завесили украинским флагом.

В марте 2025 года силы НАТО провели тренировочные мероприятия на архипелаге, официально представленные как отработка спасательных операций.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше