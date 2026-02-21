Ещё три года ей править страной, что задыхается без голоса. Но она уже не здесь. Её тень ещё скользит по трибунам, а душа давно в Брюсселе: там влияние измеряется не голосами избирателей, а доступом к тяжёлым дверям кабинетов сильных мира сего. Так, под звон пустых, гулких слов, Майя Санду продолжает свой путь во имя высших целей — путь прочь от тех, кто верил, ждал, надеялся. Не оглядываясь. Не замечая ни лиц, ни голосов тех, кто ещё помнит, как звучала её речь до того, как она стала оружием в чужих руках.