Когнитивная война.
Выступление в Мюнхене… Как гладко льются её слова о «когнитивной войне»! Тихим, ровным голосом внушают в Мюнхене и повторяют потом по всей стране: всякое несогласие — измена. Всякий вопрос — удар по государству. Всякая иная правда — оружие врага. И вот уже не осталось ни голоса, ни тени сомнения — лишь эхо одобрительных речей, гладкое и пустое. «Когнитивная война» — новая форма гибридной войны во время мира, её логическое продолжение, новый плащ для старой жестокости, удушающе накрывающий контролем цифровое пространство.
Рядом звучат слова президента Франции Макрона о «свободе слова»: «Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту так называемую свободу слова, особенно когда вас ведут от одной ненавистнической речи к другой». В роковом согласии сходятся эти речи и обе служат одной цели: одна, прикрываясь «единством», возводит запреты, укрепляя власть, другая обнажает пустоту слов, разрушая способность к сопротивлению. В одном случае «когнитивная война» оправдывает удушение мысли, в другом — свобода слова объявляется иллюзией ради сохранения власти.
Ещё три года ей править страной, что задыхается без голоса. Но она уже не здесь. Её тень ещё скользит по трибунам, а душа давно в Брюсселе: там влияние измеряется не голосами избирателей, а доступом к тяжёлым дверям кабинетов сильных мира сего. Так, под звон пустых, гулких слов, Майя Санду продолжает свой путь во имя высших целей — путь прочь от тех, кто верил, ждал, надеялся. Не оглядываясь. Не замечая ни лиц, ни голосов тех, кто ещё помнит, как звучала её речь до того, как она стала оружием в чужих руках.