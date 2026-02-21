Казахстанские миротворцы получили медали ООН

Награды вручил командующий миротворческой миссией генерал-майор Анита Асма. Медалями ООН отмечены все 139 военнослужащих самостоятельного казахстанского миротворческого контингента.
Контингент несет службу на базе Фауар в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением и выполняет задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике. Казахстанские миротворцы обеспечивают охрану и усиление обороны баз Организации, взаимодействуют с местным населением, а также реализуют широкий спектр мероприятий по поддержанию стабильности в зоне ответственности.
Командир миротворческой роты подполковник Жанибек Нурланов отметил:
«Личный состав контингента демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий. Медаль ООН является признанием мужества, дисциплины и преданности делу каждого военнослужащего, а также их вклада в поддержание мира в зоне ответственности миссии».
По данным ведомства, с апреля 2025 года военнослужащие провели 55 задач, в ходе которых уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов и свыше 50 самодельных взрывных устройств. В целом второй состав казахстанского миротворческого контингента с начала миссии выполнил 675 задач.
Самостоятельный миротворческий контингент на Голанских высотах Казахстан впервые развернул в марте 2024 года.
