Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанские миротворцы получили медали ООН

Казахстанские военнослужащие, участвующие в миротворческой миссии на Голанских высотах, получили медали Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Источник: Курсив

Награды вручил командующий миротворческой миссией генерал-майор Анита Асма. Медалями ООН отмечены все 139 военнослужащих самостоятельного казахстанского миротворческого контингента.

Контингент несет службу на базе Фауар в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением и выполняет задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике. Казахстанские миротворцы обеспечивают охрану и усиление обороны баз Организации, взаимодействуют с местным населением, а также реализуют широкий спектр мероприятий по поддержанию стабильности в зоне ответственности.

Командир миротворческой роты подполковник Жанибек Нурланов отметил:

«Личный состав контингента демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий. Медаль ООН является признанием мужества, дисциплины и преданности делу каждого военнослужащего, а также их вклада в поддержание мира в зоне ответственности миссии».

По данным ведомства, с апреля 2025 года военнослужащие провели 55 задач, в ходе которых уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов и свыше 50 самодельных взрывных устройств. В целом второй состав казахстанского миротворческого контингента с начала миссии выполнил 675 задач.

Самостоятельный миротворческий контингент на Голанских высотах Казахстан впервые развернул в марте 2024 года.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что делегация Министерства обороны Казахстана во главе с главнокомандующим сухопутными войсками генерал-майором Мереке Кучекбаевым посетила район миссии Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше