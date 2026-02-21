Казахстанские миротворцы получили медали ООН

Контингент несет службу на базе Фауар в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением и выполняет задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике. Казахстанские миротворцы обеспечивают охрану и усиление обороны баз Организации, взаимодействуют с местным населением, а также реализуют широкий спектр мероприятий по поддержанию стабильности в зоне ответственности.