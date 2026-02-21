Известные казахстанцы поддержали проект новой Конституции

В преддверии республиканского референдума инициативу поддержали лидеры мнений разных поколений. Казахстанские атлеты, представляющие страну на мировых аренах, проводят параллель между спортивными достижениями и совершенствованием общественных институтов страны, призывая граждан проявить активную позицию.
По мнению призера Олимпийских игр Гусмана Кыргызбаева личная дисциплина неотделима от ответственности перед родиной.
«Для каждого спортсмена честь страны и развевающийся голубой флаг -высшая награда, которая ведет к преодолению любых трудностей», — отметил дзюдоист.
Лидер национальной женской сборной по дзюдо Абиба Абужакыпова добавила, что успех невозможен без порядка.
«Победа начинается не только с приемов на татами, но и с железной дисциплины и безупречного знания правил», — говорит она.
Титулованная шахматистка Бибисара Асаубаева подчеркнула важность прогресса.
«Как спортсменка, представляющая Казахстан, верю в развитие и движение вперёд, и поддерживаю реформы, направленные на устойчивость и будущее нашей страны», — пояснила Бибисара Асаубаева.
Вместе с тем, представители культуры акцентируют внимание на сохранении национального кода.
Композитор Лукпан Жолдасов уверен, что за любыми достижениями стоит глубокий духовный фундамент.
«Конституционные изменения не только придадут новый импульс развитию страны, но и откроют возможности для свободного процветания сферы культуры и искусства. Культура — духовная опора нации. Поэтому наша общая задача — сохранять национальные ценности, сочетая их с современным творчеством», — заключил артист.
Певица Айгуль Косанова отмечает, что референдум — проявление нашей общей ответственности за будущее, свидетельство того, что мы не остаёмся равнодушными к судьбе страны.
Актер Еркебулан Дайыров, певец Ерболат Толеген, спортсмены Людмила Прокашева, Фаина Ерманова, Василий Левит также призвали граждан не оставаться в стороне.
Общая позиция лидеров мнений проста: только через личную ответственность, уважение к закону и верность своим корням Казахстан сможет достичь новых высот на мировой арене.