NYT: США начали эвакуацию войск со своих баз на Ближнем Востоке

По информации газеты, сотни американских военнослужащих уже покинули базу Аль-Удейд в Катаре. Личный состав также выводят с нескольких баз в Бахрейне.
NYT указывает, что Пентагон опасается ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 до 40 тыс. военнослужащих США. По этой же причине Центральное командование США держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана — чтобы защитить их от баллистических ракет.
Президент США Дональд Трамп дал руководству Ирана не более 15 дней на заключение соглашения о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Если Тегеран не пойдет на сделку, его ждут «плохие вещи». Reduters сообщал, что американские войска готовы к широкомасштабной военной операции против Ирана. По информации Axios, США рассматривают план убийства верховного лидера Ирана.
.