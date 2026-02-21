Ричмонд
NYT: США начали эвакуацию войск со своих баз на Ближнем Востоке

Из-за угрозы войны с Ираном США постепенно эвакуируют свои войска, дислоцированные на базах Ближнего Востока. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

Источник: U.S. Army

По информации газеты, сотни американских военнослужащих уже покинули базу Аль-Удейд в Катаре. Личный состав также выводят с нескольких баз в Бахрейне.

NYT указывает, что Пентагон опасается ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 до 40 тыс. военнослужащих США. По этой же причине Центральное командование США держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана — чтобы защитить их от баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп дал руководству Ирана не более 15 дней на заключение соглашения о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Если Тегеран не пойдет на сделку, его ждут «плохие вещи». Reduters сообщал, что американские войска готовы к широкомасштабной военной операции против Ирана. По информации Axios, США рассматривают план убийства верховного лидера Ирана.

