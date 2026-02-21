NYT: США начали эвакуацию войск со своих баз на Ближнем Востоке

NYT указывает, что Пентагон опасается ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 до 40 тыс. военнослужащих США. По этой же причине Центральное командование США держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана — чтобы защитить их от баллистических ракет.