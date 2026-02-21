Ричмонд
Киев предложил ЕС использовать нефтепровод Одесса — Броды вместо «Дружбы»

Украина предложила использовать элементы своей энергетической инфраструктуры, включая нефтепровод Одесса — Броды, для обеспечения транзита нефти в Венгрию и Словакию. Об этом 21 февраля сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на письмо миссии Украины при Евросоюзе (ЕС), направленное Еврокомиссии (ЕК).

Источник: Reuters

«В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины», — говорится в публикации.

Так, одним из вариантов предлагается транспортировать сырье по нефтепроводу Одесса — Броды.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в этот же день сообщил, что ультиматум Венгрии и Словакии об отмене поставок дизельного топлива Украине поставил Киев в безвыходное положение в вопросе восстановления транзита по нефтепроводу «Дружба».

В пресс-службе ЕС 4 февраля сообщили об отказе Праги, Будапешта и Братиславы участвовать в схеме финансирования Украины на сумму в €90 млрд. Отмечалось, что согласно задумке альянса, эта сумма должна быть предоставлена Киеву на период с 2026 по 2027 год.

Новость дополняется

