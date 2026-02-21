Киев предложил ЕС использовать нефтепровод Одесса — Броды вместо «Дружбы»

В пресс-службе ЕС 4 февраля сообщили об отказе Праги, Будапешта и Братиславы участвовать в схеме финансирования Украины на сумму в €90 млрд. Отмечалось, что согласно задумке альянса, эта сумма должна быть предоставлена Киеву на период с 2026 по 2027 год.