Киев предложил ЕС использовать нефтепровод Одесса — Броды вместо «Дружбы»

«В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины», — говорится в публикации.
Так, одним из вариантов предлагается транспортировать сырье по нефтепроводу Одесса — Броды.
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в этот же день сообщил, что ультиматум Венгрии и Словакии об отмене поставок дизельного топлива Украине поставил Киев в безвыходное положение в вопросе восстановления транзита по нефтепроводу «Дружба».
В пресс-службе ЕС 4 февраля сообщили об отказе Праги, Будапешта и Братиславы участвовать в схеме финансирования Украины на сумму в €90 млрд. Отмечалось, что согласно задумке альянса, эта сумма должна быть предоставлена Киеву на период с 2026 по 2027 год.
