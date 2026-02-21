В Эстонии хотят ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам и белорусам

В конце января телерадиокомпания ERR сообщала, что глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил запретить покупку недвижимости в стране гражданам России и Белоруссии, не имеющими долгосрочного вида на жительство. Отмечалось, что ведомство «в срочном порядке начнет подготовку» законодательных поправок, предусматривающих запрет на покупку недвижимости для граждан РФ и Белоруссии и для предприятий, фактическими бенефициарами которых они являются. При этом ERR отмечает, что россияне и белорусы с долгосрочным ВНЖ в Эстонии сохранят право покупать, продавать, наследовать и дарить недвижимость.