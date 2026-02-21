Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан

Поздравительные телеграммы на имя Президента Казахстана продолжают поступать.

Источник: Baigenews

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передает BAQ.KZ.

Главу нашего государства поздравили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ, Руководитель Администрации Президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Марокко Мухаммед VI, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Президент Палестины Махмуд Аббас и другие.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше