В 90-е Путин регулярно ездил в Петербург к тяжелобольному отцу

Оказывается, Владимир Путин спрашивал Бориса Ельцина, можно ли ему ездить в Санкт-Петербург. Будущий глава РФ старался каждые выходные ездить в Северную столицу, чтобы побыть с тяжелобольным отцом. Об этом рассказал Сергей Степашин, который в то время руководил МВД.