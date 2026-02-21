Ричмонд
В 90-е Путин регулярно ездил в Петербург к тяжелобольному отцу

Тогдашний президент Борис Ельцин интересовался, зачем Владимиру Путину каждые выходные нужно ездить в Северную столицу.

Источник: Аргументы и факты

Стал известен один факт из жизни действующего президента России Владимира Путина. На посту главы ФСБ в 1998 году он обращался к тогдашнему президенту России Борису Ельцину с одной просьбой.

Оказывается, Владимир Путин спрашивал Бориса Ельцина, можно ли ему ездить в Санкт-Петербург. Будущий глава РФ старался каждые выходные ездить в Северную столицу, чтобы побыть с тяжелобольным отцом. Об этом рассказал Сергей Степашин, который в то время руководил МВД.

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина… чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — поделился он с ТАСС.

Борис Ельцин интересовался, зачем Путину ездить каждые выходные в Петербург. Тогдашний глава ФСБ рассказал президенту, что ему нужно ухаживать за отцом.

