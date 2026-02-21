CNN рассказал о разработке Китаем ядерного оружия нового поколения

Вашингтон обвинил Пекин в проведении ядерных взрывных испытаний в начале февраля. Как заявили в Госдепе, США располагают данными о том, что Китай провел испытания глубоко под землей, чтобы скрыть это. Однако сейсмическая активность магнитудой 2,76, зафиксированная 22 июня 2020-го, не была похожа на землетрясение или контролируемый взрыв в горнодобывающей промышленности, рассказал глава Бюро по контролю над вооружениями и нераспространению Госдепартамента США Кристофер Йо. Он призвал Пекин признаться в проведении испытаний.