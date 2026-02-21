Ричмонд
МИД РФ пригрозил Южной Корее асимметричными мерами за поддержку Украины

Если Республика Корея решит присоединиться к инициативе НАТО PURL по выделению денег для закупки вооружений, Россия будет вынуждена «воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в южнокорейской прессе. СМИ писали со ссылкой на источники, что Сеул якобы изучает возможность присоединиться к PURL.

Источник: РИА "Новости"

«С удивлением восприняли эту новость, поскольку такие шаги … расходятся с официальной линией Сеула о неучастии в усилиях “коллективного Запада” по накачке ВСУ оружием и боеприпасами», — сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российские власти «ценят такой подход» и считают его основой для удержания двусторонних отношений «от дальнейшего обрушения». Решение Южной Кореи участвовать в западных инициативах по Украине «нанесет непоправимый ущерб отношениям» Москвы и Сеула и «разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова», добавила представитель МИД.

