МИД РФ пригрозил Южной Корее асимметричными мерами за поддержку Украины

Если Республика Корея решит присоединиться к инициативе НАТО PURL по выделению денег для закупки вооружений, Россия будет вынуждена «воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в южнокорейской прессе. СМИ писали со ссылкой на источники, что Сеул якобы изучает возможность присоединиться к PURL.