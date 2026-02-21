Губернатор Кубани встретился с министром культуры РФ в Москве

Кондратьев отметил, что край является одним из крупных культурных центров страны, на его территории функционируют более 2,5 тыс. учреждений культуры, включая театры, музеи, библиотеки и детские школы искусств. За последние десять лет объем господдержки на ремонт и оснащение объектов вырос с 15 млн руб. в 2015 году до 2 млрд в 2025 году, а ежегодные расходы на развитие отрасли составляют 20 млрд руб. В рамках национального проекта «Культура», ныне входящего в нацпроект «Семья», на Кубани открыли 20 модельных библиотек и оснастили оборудованием 76 детских школ искусств.