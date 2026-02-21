Захарова: Запад делает дестабилизирующие вбросы о позиции России на переговорах

«Есть еще другая сторона, связанная с утечками, с вбросами, — мы с этим тоже сталкивались. Вбросы были разные, в том числе и дестабилизирующие ситуацию, с попытками дестабилизации ситуации. Ну, например, через какие-нибудь западные ресурсы, англосаксонские в первую очередь — других-то на самом деле особо и не задействуют — придуманы истории о том, с какой позицией якобы едет Россия, и якобы опять же со ссылкой на российских дипломатов», — сказала она.