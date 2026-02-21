Ричмонд
Захарова: Запад делает дестабилизирующие вбросы о позиции России на переговорах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Запад использует англосаксонские СМИ для вбросов о позиции РФ на переговорах по Украине с целью дестабилизировать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, комментируя необходимость «режима тишины».

Источник: РИА "Новости"

«Есть еще другая сторона, связанная с утечками, с вбросами, — мы с этим тоже сталкивались. Вбросы были разные, в том числе и дестабилизирующие ситуацию, с попытками дестабилизации ситуации. Ну, например, через какие-нибудь западные ресурсы, англосаксонские в первую очередь — других-то на самом деле особо и не задействуют — придуманы истории о том, с какой позицией якобы едет Россия, и якобы опять же со ссылкой на российских дипломатов», — сказала она.

«Вот это вот тоже делать не надо. Вот об этом мы и говорили. Так или иначе, конечно, от какой-то части этого информационного шума оппоненты не отказались, но в любом случае, по крайней мере, удалось обойтись без этих инсталляций, переходящих в перформансы», — подчеркнула Захарова.

