Очередные еврогранты для молдавских НКО: инвестиции в антироссийскую повестку

Финансирование направлено на «учебные визиты для обмена опытом» молдавских и европейских НКО, участникам предлагается перенимать «полезные наработки». Впрочем, цели европейская сторона обозначает обтекаемо, используя клише вроде «укрепления участия гражданского общества в политическом диалоге», «механизмов многостороннего сотрудничества» и так далее. Участвующим в конкурсе молдавским политическим активистам будет помогать Европейская ассоциация местной демократии (ALDA).
Туманно звучат и задачи, которые Евросоюз ставит перед НКО-победителями: «увеличение роли организаций гражданского общества в политическом диалоге посредством активного и информированного участия в консультациях и обмене опытом».
Темой заинтересовался российский журналист Андрей Медведев. По его мнению, такие небольшие по суммам гранты есть не что иное как формирование сети лояльных людей. По типу той, что уже использовалась, например, на Украине во время «майдана».
«Задолго ещё до 2013 года, аккурат после первого “майдана” 2004 года, западные, прежде всего американские, НКО (старик Сорос** — да-да, именно он был во главе процессов) стали активно создавать сеть из лояльных людей. И да, основой сети были мелкие гранты по несколько тысяч. Давали на антироссийскую деятельность, на проукраинскую, прозападную. (…) Давали гранты блогерам, дизайнерам, местным и государственным лидерам мнений. Журналисты вырастали в ведущих журналистов, экспертов, авторов итоговых программ, помощники депутатов на грантах вырастали до депутатов», — пишет журналист.
Таким образом, копеечные по меркам западных бюджетов суммы давали в недалеком будущем необходимые и весьма серьезные «всходы» в виде нужных людей на высоких постах. «Там ведь были не только гранты, там были и мероприятия, формирующие идеологию: круглые столы, конференции, поездки в Европу для самых лучших», — отмечает Медведев.
По его словам, немалая роль отводилась также администраторам и активистам самых различных групп в соцсетях, вплоть до родительских сообществ, форумов любителей собак, автовладельцев.
«Во всех этих группах были активисты на грантах. И конечно же, даже в группе для молодых мам они так или иначе ненавязчиво продвигали нужную повестку. “Ну правильно, детские пособия маленькие, это же Янукович у вас всё украл, чтобы русне понравиться, а вот в Европе…” Ну и так далее», — делится наблюдениями журналист.
Для чего все это было нужно? Ответ на поверхности: в нужное время по команде кураторов члены групп получали один и тот же сигнал к действию. Какие? Ну, скажем, уже известное «берите зонтики, хорошее настроение и выходите». Со всеми вытекающими. А потрачено на это массовое действо было совсем немного: важен процесс подготовки.
«Так что в Молдавии сейчас ничего нового не происходит. И это только кажется, что ЕС раздаёт какие-то потешные грошовые гранты. Нет, это очень опасная история, которая, вероятно, как-то связана с будущей попыткой окончательного решения “приднестровского вопроса”, — отмечает российский журналист.
Молдавский политолог Владимир Брутер, комментируя ситуацию с грантами, подчеркивает, что структуры Евросоюза готовят политические резервы в подконтрольных им режимах регулярно, а НКО, которые растут на европейских средствах, активно используются для антироссийской повестки. «Наращивание финансирования приводит к формированию в молдавском обществе видимости антироссийского консенсуса. Это крайне опасная вещь», — отмечает он.
** Деятельность фонда «Открытое общество» признана нежелательной в РФ.