Le Monde: США переправляют военные самолеты из Европы на Ближний Восток

18 февраля на спутниковые снимки Planet Labs попали 30 самолетов радиоэлектронной борьбы Growler и истребителей F-15 и F-35 на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Два дня спустя, согласно снимкам Airbus, на базе было уже 59 самолетов, пишет Le Monde.
Со ссылкой на данные о полетах издание пишет, что «десятки военно-транспортных самолетов» вроде C-17 ежедневно курсируют между Европой и Аравийским полуостровом.
The New York Times писал, что США эвакуируют персонал своих ближневосточных баз, расположенных в радиусе досягаемости иранских ракет.