Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: США переправляют военные самолеты из Европы на Ближний Восток

В то время как переговорщики США и Ирана в Женеве обсуждали возможность урегулирования отношений, американские военные самолеты перебрасывали с авиабаз в Европе на Ближний Восток. Об этом пишет Le Monde после анализа спутниковых снимков.

Источник: U.S. Air Force

18 февраля на спутниковые снимки Planet Labs попали 30 самолетов радиоэлектронной борьбы Growler и истребителей F-15 и F-35 на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Два дня спустя, согласно снимкам Airbus, на базе было уже 59 самолетов, пишет Le Monde.

Со ссылкой на данные о полетах издание пишет, что «десятки военно-транспортных самолетов» вроде C-17 ежедневно курсируют между Европой и Аравийским полуостровом.

The New York Times писал, что США эвакуируют персонал своих ближневосточных баз, расположенных в радиусе досягаемости иранских ракет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше