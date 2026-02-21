Лавров выразил соболезнования Китаю после гибели туристов на Байкале

«Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов», — сказано в заявлении.
Лавров подчеркнул, что компетентные органы уже расследуют произошедшее, и Пекин проинформируют о результатах незамедлительно.
Автомобиль с туристами из Китая провалился под лед на Байкале и утонул 20 февраля. В машине находились девять человек — восемь, включая 14-летнего ребенка, были туристами. Одного пассажира удалось спасти, остальные туристы и водитель погибли.
Тела погибших уже достали из озера. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК).
Выживший турист находится в гостинице на базе отдыха «Звезда Байкала». Ее администратор, также китаец, рассказал РЕН ТВ, что его соотечественник до сих пор находится в шоковом состоянии, но ему уже лучше.
По словам собеседника РЕН ТВ, накануне ночью к месту происшествия приехали представители Генерального консульства Китая в Иркутске. Вечером 21 февраля они должны увезти выжившего китайского туриста и тела погибших в Иркутск.
