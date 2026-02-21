Ричмонд
Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение из-за разлива канализации

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за разлива канализации в столичную реку Потомак, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Источник: © РИА Новости

«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что влияние прорыва канализации до сих пор продолжается, а действия президента позволят FEMA координировать работу по их устранению.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ранее тоже объявила чрезвычайную ситуацию и запросила помощь у Белого дома.

Потомак проходит через центр столичного региона США, разделяя штаты Мэриленд, Вирджинию и город Вашингтон. Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе. Канализация не сливается в Потомак с 9 февраля, успокоили местные власти.

