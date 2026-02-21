Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение из-за разлива канализации

Потомак проходит через центр столичного региона США, разделяя штаты Мэриленд, Вирджинию и город Вашингтон. Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе. Канализация не сливается в Потомак с 9 февраля, успокоили местные власти.