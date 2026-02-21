Ричмонд
Нападение на Иран может перерасти в затяжной конфликт, пишет NYT

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Возможное нападение США на Иран может перерасти в затяжной конфликт, который будет для Соединенных Штатов значительно сложнее, чем операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов.

Источник: Reuters

Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.

«Сейчас, когда Трамп рассматривает различные варианты действий в отношении иранского правительства, включая ограниченные удары, эксперты предупреждают, что нападение на Иран будет значительно сложнее, чем операция в Венесуэле, и потенциально может втянуть США в затяжной конфликт», — пишет издание.

Ранее Трамп заявлял, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму». Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

