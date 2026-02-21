Трамп решил поднять введённую вчера пошлину на все страны мира до 15%

Напомним, вчера Трамп ввёл временные импортные пошлины в размере 10 процентов на все категории товаров, поступающие из-за границы. В администрации Белого дома уточнили, что новые торговые меры начнут действовать с 24 февраля и будут применяться на протяжении 150 дней. Американский лидер пояснил, что такое решение продиктовано необходимостью обезопасить внутренний рынок страны. Хотя пошлины носят временный характер, под их действие подпадает абсолютно вся ввозимая в Соединенные Штаты продукция.