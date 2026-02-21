В ГД внесли проект, обязующий детей мигрантов покинуть РФ по достижению 18 лет

Дети трудовых мигрантов будут обязаны покинуть РФ через 30 дней после 18 лет в случае принятия нового законопроекта. Об этом говорится на официальном сайте Госдумы РФ.
«При этом по достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 227.1 Кодекса фиксированный авансовый платеж», — говорится в сообщении от ГД.
До этого в Госдуме заявляли, что трудовые мигранты, которые приезжают в Россию, должны знать русский язык и соблюдать законодательство страны. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что регионам нужно дать больше рычагов давления регионам в вопросе трудовой миграции.
Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что России нужна иностранная рабочая сила, но все мигранты, которые приезжают для заработка, должны соблюдать законодательство РФ.