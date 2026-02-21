Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД внесли проект, обязующий детей мигрантов покинуть РФ по достижению 18 лет

В ГД выступили с новой поправкой в закон.

Источник: Комсомольская правда

Дети трудовых мигрантов будут обязаны покинуть РФ через 30 дней после 18 лет в случае принятия нового законопроекта. Об этом говорится на официальном сайте Госдумы РФ.

«При этом по достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 227.1 Кодекса фиксированный авансовый платеж», — говорится в сообщении от ГД.

До этого в Госдуме заявляли, что трудовые мигранты, которые приезжают в Россию, должны знать русский язык и соблюдать законодательство страны. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что регионам нужно дать больше рычагов давления регионам в вопросе трудовой миграции.

Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что России нужна иностранная рабочая сила, но все мигранты, которые приезжают для заработка, должны соблюдать законодательство РФ.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше