CNN: КНР тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения

Американская разведка считает, что Китай начал разрабатывать ядерное оружие нового поколения. CNN сообщил, что ранее аналитики лишь предполагали, что Пекин сосредоточился на создании новых технологий, однако теперь американские чиновники думают, что нашли веские доказательства в пользу этой теории. О том, что КНР расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал, в США заявляют не впервые. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что Вашингтон возвращается к проведению ядерных испытаний, потому что Китай и Россия «проводят тестовые взрывы, но не говорят об этом».