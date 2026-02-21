Ричмонд
Мерц сказал, о чем планирует говорить с Трампом, когда посетит Вашингтон

Руководитель ФРГ Фридрих Мерц сказал, что отправится в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы, касающиеся пошлин, с президентом США Дональдом Трампом.

Верховный суд США постановил, что Трамп не может воспользоваться законом о чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы объявлять импортные пошлины, хотя американский президент обосновывал свое право данным документом. «За» проголосовали шестеро судей, «против» трое. Американский суд, таким образом, пришел к выводу, что действия Трампа можно толковать как превышение полномочий. Нижестоящая инстанция до Верховного суда пришла к такому же решению.

Вскоре после решения Верховного суда ведущая телекомпании CNN Кейтлен Коллинз заявила, что Трамп уже рассказал о «резервном плане» действий. Деталей Коллинз не привела. По ее словам, американский президент заявил, что считает вердикт высшей судебной инстанции США «позором».

Вскоре Трамп объявил торговые пошлины в 10 процентов для всех государств.

Читайте материал «NYT рассказало, почему США и Евросоюз скоро могут отвлечься от Украины».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

