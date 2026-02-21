Детей мигрантов выдворят из России после совершеннолетия

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект, который обяжет детей трудовых мигрантов покинуть территорию страны в течение месяца после достижения восемнадцатилетия. Инициатива направлена на исключение случаев бесконтрольного нахождения в России лиц, утративших статус несовершеннолетних иждивенцев иностранных работников.
Согласно материалам электронной базы нижней палаты парламента, теперь для продолжения пребывания в РФ взрослым детям мигрантов потребуется веское юридическое основание. «По достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания… либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента», — подчеркивается в пояснительной записке к документу. Те, кто выберет трудоустройство, будут обязаны не только оформить документы, но и «оплатить предусмотренный фиксированный авансовый платеж».
Данная мера продолжает серию реформ по ужесточению миграционного режима в 2026 году.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.