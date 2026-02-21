Детей мигрантов выдворят из России после совершеннолетия

Согласно материалам электронной базы нижней палаты парламента, теперь для продолжения пребывания в РФ взрослым детям мигрантов потребуется веское юридическое основание. «По достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания… либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента», — подчеркивается в пояснительной записке к документу. Те, кто выберет трудоустройство, будут обязаны не только оформить документы, но и «оплатить предусмотренный фиксированный авансовый платеж».