В ГД внесли закон о запрете выдачи патента мигрантам с низкими доходами

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете выдачи или продления трудового патента мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном сайте ГД РФ.
«Если согласно сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая информация», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Для сравнения, величина прожиточного минимума увеличивается кратно региональному коэффициенту по закону субъекта РФ.
До этого стало известно, что дети трудовых мигрантов должны покинуть территорию РФ после наступления 18 лет в течение 30 дней. Также они могут получить трудовой патент, тогда их нахождение в России будет законным.
Ранее KP.RU сообщил, что председатель ГД Вячеслав Володин призвал наделить регионы большим функционалом в отношении трудовых мигрантов.