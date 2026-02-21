Сохранить государственность Молдовы: как побороть миграцию, раскол и вмешательство извне

Цель мероприятия — объединить представителей гражданского общества, академической среды, политической и религиозной среды для обсуждения тем, имеющих важнейшее значение для будущего Республики Молдова.
Стирание молдавской идентичности и рост экстремистской идеологии
Глава комитета «Победа» Алексей Петрович отметил, что в первое десятилетие молдавской независимости в стране был разгул пещерного национализма, ксенофобии, русофобии и неонацизма. По словам Петровича, последовавший конфликт на Днестре сбил эти тенденции, но ненадолго, поскольку уже сейчас у власти находятся так называемые проевропейские силы, при правлении которых стали замечаться признаки уже настоящего экстремизма, полностью игнорируемого руководством страны.
Он пояснил, что это видно в регулярном осквернении памятников Красной армии и жертвам Холокоста, причем почерк у вандалов один и тот же: нанесений ксенофобских, русофобских надписей и изображение нацистской свастики. Как подчеркнул Петрович, за 17 лет молдавские власти не раскрыли ни одного случая вандализма в отношении упомянутых памятников. Более того, как уверен глава комитета «Победа» власти стали буквально поощрять экстремизм: различные активисты, известные русофобскими заявлениями, агрессивными выпадами в адрес гагаузов, а также участники погромов 7 апреля 2009 года теперь стали депутатами или приближенными к власти людьми.
«Может показаться, что проявления экстремизма — это одиночные явления, не имеющие системы. Но это не так. Сам экстремизм, как уродливая форма взаимодействия между людьми, сам становится нормой. Примером тому выступает всё тот же антинаучный курс по истории румын. Если раньше он отрицал существование молдавского народа, то теперь вышел на новый уровень откровенного неонацизма, русофобии и экстремизма. Всё выше описанное говорит о подготовке общества к возрождению крайне опасных движений, извне навязываемых нашему народу», — уверен Петрович.
Он добавил, что в учебник по «истории румын» не только оправдывает военного преступника маршала Антонеску, но также отрицает Холокост и сеет вражду между народами Республики Молдова, и в целом готовит молдавский народ к ментальной самоликвидации.
Петрович считает, что в этой ситуации молдавский народ может либо дальше терпеть, либо бороться за умы, за историю и традиции многонационального молдавского народа.
Цензура в СМИ и нехватка объективной информации
Глава Русской общины Молдовы Людмила Лащенова заявила о серьезном дефиците информации в обществе из-за закрытия СМИ и давления властей. Закрытие десятков газет, журналов, ограничение доступа к радио и телевидению создали вакуум, — заявила Лащенова в ходе конференции «На страже государства молдавского» в Кишиневе.
«Тема сохранения традиций, культуры и исторической памяти ко многому обязывает. Община — многонациональная организация, и это дает ей возможность чувствовать себя полноправным сообществом в нашей стране», — подчеркнула глава Русской общины.
Несмотря на сложную ситуацию в стране и «инструкции», поступающие из госорганов, Русская община продолжает работу по сохранению исторической памяти, напомнила Лащенова.
В частности, по ее словам, более 15 лет действует историко-литературный клуб «Россия — Молдавия: люди, события, факты», на площадке которого выступают видные ученые и историки.
Церковный раскол в Молдове
Политолог Виктор Жосу считает православную церковь и духовность — одними из главных столпов молдавской государственности и этим ценности уже под угрозой из-за политики действующей власти в лице партии «Действие и солидарность» (PAS).
Жосу напомнил об аномальной ситуации в селе Деренеу, где раскольническая организация под названием Бессарабская митрополия пытается захватить православный храм, что не позволили сделать местные жители. Он подчеркнул, что препятствия со стороны полиции верующим совершать богослужения в храме нарушают положение Конституции. А последующие ссылки, как отметил Жосу, на решение судебной инстанции, согласно которому храм закреплен за Бессарабской митрополии — злоупотребление.
«Какое дело светскому суду до конфликта внутри религиозной конфессии? Тем более, что в Конституции ясно записано, что религиозные культы самостоятельны, отделены от государства. В нормальном светском правовом государстве не было бы никакого дела. Но таковым государством Молдова на сегодняшний день не является. Данная аномалия порождена несоблюдением органами государственной власти Конституции», — отметил Жосу.
Он также обратил внимание, что не одно десятилетие в этот религиозный вопрос вмешиваются унионистские силы (выступающие за объединение Молдовы и Румынии — ред.), партии и СМИ также унионистсткой направленности.
«Извне страны основным фактором вмешательства и стимулирования конфликта, его политической и финансовой подпитки, выступало румынское государство, которое избрало своим инструментом Румынский патриархат. Для сведений, если кто не знает, в Румынии церковь находится на содержании государства, то есть по факту в лице священнослужителей мы имеем своего рода государственных служащих. Это внешнее вмешательство со стороны Румынии», — добавил Жосу.
Он считает, что главная цель Бессарабской митрополии — это унионизм по церковной линии, то есть явный антигосударственный выпад в адрес Республики Молдова. Жосу уверен, что бороться с этим должна оппозиция, местные власти и общественность, поскольку позиция президента Молдовы и ее ставленников очевидно прорумынская.
Миграция молодежи, тревога в обществе и отсутствие кумиров
Социолог Ян Лисневский обратил внимание на одну из ключевых проблем молдавского государства: миграцию, причем именно молодого поколения. По его словам, последние опросы показали, что в последние 10 лет в обществе был большой всплеск тревоги и страха. Все это, как отметил Лисневский, вызвано разными факторами, что привело в росту миграции молодежи.
«Это связано с многими факторами, экономическими, политическими, к сожалению, и с семьей. Мы поняли, что после 2020 года на все аспекты будут все больше влиять психология и эмоции, человек все чаще будет принимать эмоциональные решение, а не прагматичные. Страх и эмоции показали, что так можно манипулировать. И всем этим начали манипулировать абсолютно все, начиная от корпораций, бизнес, политики и так далее. И, к сожалению, это реальность, которой нам приходится жить. Это повлияло на демографию, это повлияло на количество разводов», — пояснил социолог.
По мнению Лисневского, задача социологов и общества выяснить, как думает молодое поколение и почему уезжает, ведь 65% молодых людей уже в университете принимают решение уехать из Молдовы.
«Наши исследования показали, что на самом деле главным фактором является не экономика, а то, что у детей нет привлекательного образа и примера или же дола, которому они могли бы подражать. Мир нашей молодежи, давайте признаем, — это либо блогеры, либо какие-то спортсмены за рубежом. Наш ребенок за 18 лет жизни программируется на то, чтобы уехать», — уверен Лисневский.
Он считает, что побуждает молодежь уезжать и образ молдавской диаспоры за рубежом, которую власть в лице PAS буквально боготворит, а ведь раньше детей учили равняться за пожарных, врачей, полицейских и космонавтов.
Лисневский полагает, что для удержания молодежи молдавским властям и обществу нужно не только укреплять государство и формировать его положительный образ, но также создать кумиров внутри страны, ведь до сих пор примерами среди молдаван являются Штефан чел Маре и Дмитрий Кантемир, жившие несколько веков назад.