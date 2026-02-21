Сохранить государственность Молдовы: как побороть миграцию, раскол и вмешательство извне

«Это связано с многими факторами, экономическими, политическими, к сожалению, и с семьей. Мы поняли, что после 2020 года на все аспекты будут все больше влиять психология и эмоции, человек все чаще будет принимать эмоциональные решение, а не прагматичные. Страх и эмоции показали, что так можно манипулировать. И всем этим начали манипулировать абсолютно все, начиная от корпораций, бизнес, политики и так далее. И, к сожалению, это реальность, которой нам приходится жить. Это повлияло на демографию, это повлияло на количество разводов», — пояснил социолог.