Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная информационная блокада вокруг специальной военной операции окончательно провалилась. Выступая на открытии IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», дипломат подчеркнула, что реальные кадры с передовой становятся неоспоримым аргументом, который невозможно игнорировать.
По мнению представителя внешнеполитического ведомства, объективность документалистики разрушает искусственные сценарии зарубежных медиаструктур. «Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она отметила, что в этих лентах нет места актерской игре или спецэффектам, так как видеообъектив беспристрастно фиксирует реальность «без фильтров, без постановочного света и без сценария».
Дипломат выразила уверенность, что представленные работы станут вечным свидетельством подвига нынешнего поколения. «Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь», — подчеркнула официальный представитель ведомства. Она добавила, что через десятилетия именно эта «документальная правда» позволит потомкам увидеть истинную картину происходящих событий.
