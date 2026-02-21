По мнению представителя внешнеполитического ведомства, объективность документалистики разрушает искусственные сценарии зарубежных медиаструктур. «Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она отметила, что в этих лентах нет места актерской игре или спецэффектам, так как видеообъектив беспристрастно фиксирует реальность «без фильтров, без постановочного света и без сценария».