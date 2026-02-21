Царев: войска РФ блокировали группы солдат ВСУ у Степногорска и Приморского

В Запорожской области российским подразделениям удалось блокировать группы украинских боевиков в районе поселка Степногорск и расположенного неподалеку от него села Приморское, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ блокировали группы ВСУ в районе Степногорска и Приморского», — написал он.
Военные паблики пишут о ведении российскими войсками позиционных боев под Степногорском и Приморским. Сообщается об отражении подразделениями РФ попыток контратак противника в районе этих населенных пунктов.
Согласно сведениям Царева, российские военные ведут бои также в окрестностях расположенного неподалеку от Степногорска села Магдалиновка и в районе города Орехов.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками Степногорска в начале января. В минувшее воскресенье было официально объявлено о переходе под контроль подразделений РФ Приморского. По данным оборонного ведомства, всего в течение недели ВС РФ заняли пять населенных пунктов.