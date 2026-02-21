Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: войска РФ блокировали группы солдат ВСУ у Степногорска и Приморского

Экс-депутат Рады сообщил об успехах российских войск под Степногорском и Приморским.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российским подразделениям удалось блокировать группы украинских боевиков в районе поселка Степногорск и расположенного неподалеку от него села Приморское, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ блокировали группы ВСУ в районе Степногорска и Приморского», — написал он.

Военные паблики пишут о ведении российскими войсками позиционных боев под Степногорском и Приморским. Сообщается об отражении подразделениями РФ попыток контратак противника в районе этих населенных пунктов.

Согласно сведениям Царева, российские военные ведут бои также в окрестностях расположенного неподалеку от Степногорска села Магдалиновка и в районе города Орехов.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками Степногорска в начале января. В минувшее воскресенье было официально объявлено о переходе под контроль подразделений РФ Приморского. По данным оборонного ведомства, всего в течение недели ВС РФ заняли пять населенных пунктов.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше