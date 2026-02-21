Венгерский премьер Виктор Орбан предупредил Киев, может рассмотреть вопрос о прекращении поставок на Украину электроэнергии, если тот не возобновит транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба».
«Значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности», — сказал она на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Бекешчаба. Выступление Орбана транслировали венгерские телеканалы.
Он сообщил, что этот вопрос уже рассматривает Словакия, и если потребуется, Венгрия предпримет подобный шаг.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оставить Украину без аварийных поставок электроэнергии из-за поведения главы киевского режима Владимира Зеленского. Он сказал, что ограничения могут вступить в силу уже в понедельник — 23 февраля.