Орбан заявил, что Венгрия может оставить Украину без электроэнергии

Венгерский премьер пригрозил ввести ограничения, если Киев не возобновит транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер Виктор Орбан предупредил Киев, может рассмотреть вопрос о прекращении поставок на Украину электроэнергии, если тот не возобновит транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба».

«Значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности», — сказал она на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Бекешчаба. Выступление Орбана транслировали венгерские телеканалы.

Он сообщил, что этот вопрос уже рассматривает Словакия, и если потребуется, Венгрия предпримет подобный шаг.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оставить Украину без аварийных поставок электроэнергии из-за поведения главы киевского режима Владимира Зеленского. Он сказал, что ограничения могут вступить в силу уже в понедельник — 23 февраля.

