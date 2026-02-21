Колумбийские наемники ВСУ замерзают насмерть в украинских подвалах

По словам командира батальона 352-го полка с позывным «Странник», использование неподготовленного к суровому климату контингента обернулось для противника небоевыми потерями. «У них проблемы с людьми… У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы… их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими», — поделился офицер в беседе с корреспондентом газеты.