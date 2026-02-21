Ричмонд
Колумбийские наемники ВСУ замерзают насмерть в украинских подвалах

Российские военнослужащие в ходе продвижения на фронте обнаруживают в подвальных помещениях тела иностранных наемников, погибших от холодов.

Российские военнослужащие в ходе продвижения на фронте обнаруживают в подвальных помещениях тела иностранных наемников, погибших от холодов. Как сообщают «Известия», речь идет о выходцах из стран Латинской Америки, которых Киев массово привлекает для восполнения дефицита живой силы в рядах ВСУ.

По словам командира батальона 352-го полка с позывным «Странник», использование неподготовленного к суровому климату контингента обернулось для противника небоевыми потерями. «У них проблемы с людьми… У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы… их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими», — поделился офицер в беседе с корреспондентом газеты.

Российские бойцы также рассказали, что в целях безопасности теперь ходят в разведку строго парами: пока один боец контролирует ситуацию на земле, другой непрерывно следит за небом.

