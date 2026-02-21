Ричмонд
Parisien объяснил, почему обновление французского правительства отложили

Французский премьер-министр Себастьен Лекорню решил отложить обновление состава кабинета из-за того, что депутаты планируют внести в нижнюю палату парламента Франции резолюцию о недоверии, утверждает Parisien.

Авторы публикации предполагают, что перестановки в кабмине будут проведены после 25 февраля.

Как утверждается, правительство покинут министр культуры Рашида Дати, министр, отвечающая за госсчета, Амели де Моншален, и министр по вопросам автономии и инвалидности Шарлот Парментье-Лекок.

Читайте материал «Макрон подписал закон о госбюджете, который был принят в обход парламента».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

