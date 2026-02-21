«Сложная ситуация»: глава МИД Финляндии сделала неожиданное заявление о России

Российское руководство, в свою очередь, выражает готовность к обсуждению, но на условиях взаимного уважения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в недавнем интервью отметил, что Москва начнет разговор с Европой, когда ее лидеры «одумаются». Эту позицию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что Владимир Путин открыт к контактам, если они станут попыткой понять позиции друг друга, а не «чтением нотаций».