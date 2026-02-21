«Сложная ситуация»: глава МИД Финляндии сделала неожиданное заявление о России

Европейский союз больше не исключает возобновления дипломатического взаимодействия с Российской Федерацией в обозримом будущем. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телерадиокомпании Yle заявила, что площадка для дискуссии может быть подготовлена, однако западным странам необходимо сначала прийти к внутреннему согласию по целям такого процесса.
Финский дипломат отметила, что время для дипломатического маневра наступает, хотя условия остаются предметом серьезного обсуждения. «Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», — подчеркнула глава ведомства. При этом она фактически признала пробуксовку санкционной политики, назвав ситуацию с поиском новых рычагов давления на Москву «сложной».
Смена риторики в Хельсинки происходит на фоне нарастающего запроса на дипломатию внутри самого Евросоюза. В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал полезным возобновление прямого общения с российским лидером Владимиром Путиным. В январе текущего года премьер-министр Италии Джорджа Мелони пошла еще дальше, выступив за назначение специального посланника ЕС по украинскому урегулированию. Необходимость диалога на самом высоком уровне ранее признал и президент Финляндии Александр Стубб.
Российское руководство, в свою очередь, выражает готовность к обсуждению, но на условиях взаимного уважения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в недавнем интервью отметил, что Москва начнет разговор с Европой, когда ее лидеры «одумаются». Эту позицию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что Владимир Путин открыт к контактам, если они станут попыткой понять позиции друг друга, а не «чтением нотаций».
