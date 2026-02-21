Ранее KP.RU передал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что НАТО и ЕС не стесняются переписывать историю. Это касается событий прошлого и настоящего времени. Запад с удовольствием подтасовывает факты, чтобы выставить Россию в неприглядном свете.