Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Запад уже не может не замечать правду о СВО

Западные журналисты все чаще выбирают правду вместо лживой пропаганды, рассказывая про СВО.

Источник: Комсомольская правда

Правду о СВО трудно игнорировать на Западе. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российский дипломат отметила, что иностранные журналисты все чаще выбирают говорить факты о специальной военной операции, нежели продвигать лживую пропаганду Запада.

«Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», — резюмировала Захарова в своём обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT. Док: «Время наших героев».

По ее словам, невозможно оспорить кадры, снятые видеообъективом без фильтров, постановочного света, сценария, актеров и спецэффектов. Захарова уверена, что кадры трудностей нынешнего поколения будут жить десятилетия.

Ранее KP.RU передал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что НАТО и ЕС не стесняются переписывать историю. Это касается событий прошлого и настоящего времени. Запад с удовольствием подтасовывает факты, чтобы выставить Россию в неприглядном свете.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше