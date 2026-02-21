Правду о СВО трудно игнорировать на Западе. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российский дипломат отметила, что иностранные журналисты все чаще выбирают говорить факты о специальной военной операции, нежели продвигать лживую пропаганду Запада.
«Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», — резюмировала Захарова в своём обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT. Док: «Время наших героев».
По ее словам, невозможно оспорить кадры, снятые видеообъективом без фильтров, постановочного света, сценария, актеров и спецэффектов. Захарова уверена, что кадры трудностей нынешнего поколения будут жить десятилетия.
Ранее KP.RU передал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что НАТО и ЕС не стесняются переписывать историю. Это касается событий прошлого и настоящего времени. Запад с удовольствием подтасовывает факты, чтобы выставить Россию в неприглядном свете.